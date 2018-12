Info Anticorruzione e trasparenza Al via consultazione pubblica sui Piani di Assemblea e Giunta regionali dell'Emilia-Romagna per trasparenza e per prevenire corruzione. Proposte entro 15 gennaio. Tweet Tweet È aperta la fase di consultazione pubblica per la redazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione 2019-2021dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna. I Piani comprendono anche la sezione sulla trasparenza e sono disponibili sul sito Amministrazione trasparente: i collaboratori regionali, le associazioni e la cittadinanza possono esprimere le loro osservazioni e proposte fino al 15 gennaio. L’approvazione dei Piani è prevista entro la fine di gennaio. Partecipare alle consultazioni Per presentare osservazioni, valutazioni e proposte è necessario usare i moduli online disponibili su Amministrazione trasparente: Piano anticorruzione Assemblea; il modulo va inviato all'indirizzo anticorruzioneAL@regione.emilia-romagna.it

Piano anticorruzione Giunta; il modulo va inviato all'inridizzo anticorruzione@regione.emilia-romagna.it