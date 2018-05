Info Legalità, in agenda il 28 giugno Giornata di approfondimento a Bologna promossa da Regione e Anci Emilia-Romagna: il punto sulla legge regionale 18/2016 (Testo unico sulla legalità) Tweet Tweet La Regione Emilia-Romagna e l'Anci (Associazione nazionale comuni italiani dell'Emilia-Romagna) promuovo per il 28 giugno una giornata di approfondimento sul tema "Legalità valore di comunità". L'appuntamento è aperto a esponenti dei Comuni, a chi opera nei settori degli eco-rifiuti, dell'edilizia, degli appalti e dei beni confiscati. Obiettivo della giornata è fare il punto sulla legge regionale di promozione della legalità (legge 18/2016). La giornata si svolge nella sala polivalente di viale Aldo Moro 50 a Bologna, dalle ore 9,30 alle ore 14. La legge regionale n. 18 del 2016 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabile) Azioni sul documento Stampa