Ecomobilità metropolitana

Dal 1° aprile fino a settembre torna l'iniziativa di mobilità sostenibile patrocinata da Regione, Città Metropolitana e12 Comuni bolognesi. E ci sono anche le scuole. L'anno scorso Bella Mossa, l'iniziativa di mobilità sostenibile dell'area bolognese patrocinata anche dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Città Metropolitana e da 12 Comuni, coinvolse 15mila persone e 40 aziende pubbliche e private. Quest'anno si ricomincia dal 1° aprile (fino a settembre), sempre con la App BetterPoints, per registrare i propri spostamenti a piedi, in bici o col trasporto pubblico. Quest'anno l'iniziativa punta a coinvolgere anche le scuole primarie: accompagnando a scuola i bambini con mezzi ecologici, tra aprile e maggio, si faranno guadagnare punti e posizioni in classifica alla propria scuola. E ci sono sempre le "squadre" aziendali, sia pubbliche che private. Bella Mossa è promossa e coordinata dalla SRM, l'agenzia bolognese per la mobilità e il trasporto pubblico locale. Tutto quello che c'è da sapere per partecipare, scaricare la App e muoversi sostenibilmente è nel sito www.bellamossa.it