Info Emilia-Romagna, mondo: bando È online con 210 mila € per progetti e iniziative pro emiliano-romagnoli nel mondo. Riservato a enti locali e Aps con sede in regione. Scade il 13 aprile Arriva dalla Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo la segnalazione del bando 2018 per progetti che valorizzino le attività e le funzioni di carattere sociale, culturale, formativo ed assistenziale a favore degli emiliano-romagnoli residenti all'estero. Il budget disponibile è di 210 mila €, destinabile ad enti locali e ad Aps, cioé Associazioni di promozione sociale, che abbiano sede nel territorio regionale e che operino da almeno tre anni nel campo dell'emigrazione. Il cofinanziamento regionale è pari al 70% delle spese, per un massimo di 20 mila euro a progetto. La scadenza per la presentazione dei progetti è il 13 aprile 2018. La notizia con tutti i dettagli nelle pagine di ER "Emiliano-romagnoli nel mondo"