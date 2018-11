Info Giornata trasparenza Lunedì 3 dicembre a Bologna, nell'aula magna di viale Aldo Moro 30, promossa da Regione ed enti regionali. A tema: "Trasparenza: una rete per fare bene" Tweet Tweet Torna la Giornata della trasparenza in Regione, quest’anno organizzata insieme agli enti regionali Agenzia per il lavoro, Er.Go e Arpae. È in agenda lunedì 3 dicembre, dalle 9.30 alle 13, nell’aula magna di viale A. Moro 30 a Bologna. A tema “Trasparenza: una rete per fare bene”. L’appuntamento vuol tirare il bilancio di un anno di lavoro e fare il punto sui programmi e le novità sui contatti pubblici. Verrà anche illustrata un’indagine sulla trasparenza condotta con gli studenti del corso di laurea in Scienze della comunicazione dell’Università di Bologna. Tra i relatori, docenti universitari, esponenti e dirigenti della Regione Emilia-Romagna e di enti e agenzie collegate. Alla Giornata sono invitati i componenti della Rete per la legalità, i referenti per la trasparenza di Giunta e Assemblea, i responsabili Trasparenza e anticorruzione di altre Regioni, dipendenti e collaboratori Rer. La partecipazione è gratuita ma è necessaria l’iscrizione online

Il programma della Giornata della Trasparenza Azioni sul documento Stampa