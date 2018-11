Info La PA che impara con l'e-learning Il 4 dicembre a Bologna, nell'Auditorium di viale Aldo Moro 18, modelli di formazione elettronica a confronto per la giornata annuale del Forum SELF Sono in netta crescita le attività formative e-learning nelle PA: aumentano gli utenti e i bisogni didattico-organizzativi diventano sempre più complessi. In questo contesto è dunque utile avere modelli a supporto di chi progetta e gestisce la formazione in e-learning. Di questi temi si parlerà il 4 dicembre, all’incontro “Modelli di e-learning a confronto. Esperienze di progettazione in SELF”. L’evento si terrà nell’auditorium della sede regionale di viale Aldo Moro 18 a Bologna, dalle 9 alle 16 in occasione della Giornata annuale del Forum permanente di SELF, sistema di e-learning federato per la PA in Emilia-Romagna. Durante l’evento sarà presentato l’esito dei lavori della comunità di pratica dei formatori e sarà avviata una riflessione sui modelli didattici a partire da alcune esperienze maturate in ambito del SELF promosse da: Arpae, Aziende Usl di Bologna e Reggio Emilia e dalla Regione. Nel pomeriggio sono previsti gli interventi di Franco Landriscina e Mario Rotta, due tra i maggiori esperti italiani in materia di e-learning. Il programma completo è online: sulla stessa pagina web è disponibile il modulo per iscriversi e partecipare. Si può fare l’iscrizione separata alla sessione del mattino o del pomeriggio. SELF Emilia-Romagna è anche sul social Azioni sul documento Stampa