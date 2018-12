Info Trasparenza in streaming Sala già piena, il 3 dicembre, per la giornata trasparenza organizzata dalla Regione. C'è comunque la diretta streaming per chi interessato Tweet Tweet Posti esauriti per la Giornata della trasparenza in Regione, quest’anno organizzata insieme agli enti regionali Agenzia per il lavoro, Er.Go e Arpae. È in agenda lunedì 3 dicembre, dalle 9.30 alle 13, nell’aula magna di viale A. Moro 30 a Bologna. A tema “Trasparenza: una rete per fare bene”. per chi non ho potuto iscriversi, è prevista la diretta streaming dal videocenter della società Lepida. L’appuntamento vuol tirare il bilancio di un anno di lavoro e fare il punto sui programmi e le novità sui contatti pubblici. Verrà anche illustrata un’indagine sulla trasparenza condotta con gli studenti del corso di laurea in Scienze della comunicazione dell’Università di Bologna. Tra i relatori, docenti universitari, esponenti e dirigenti della Regione Emilia-Romagna e di enti e agenzie collegate. Alla Giornata sono invitati i componenti della Rete per la legalità, i referenti per la trasparenza di Giunta e Assemblea, i responsabili Trasparenza e anticorruzione di altre Regioni, dipendenti e collaboratori Rer. Il programma della Giornata della Trasparenza

