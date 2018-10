Info Polizia e "social" A Bologna il 30 ottobre: convegno internazionale sugli esiti del progetto europeo Medi@4Sec, sull'utilizzo di web e social network per la sicurezza dei cittadini Tweet Tweet (c) P.Garau Fotoreporter Aiusg Il 30 ottobre prossimo si terrà a Bologna, presso l'Aula Magna della Regione Emilia-Romagna, il convegno internazionale di presentazione dei risultati del progetto europeo Medi@4Sec, in materia di utilizzo di web e social network per la sicurezza dei cittadini. Il progetto ha mappato esperienze e strategie utilizzate dalle polizie europee e non solo. Titolo in inglese dell'evento: «Social media and local police in Europe: cities in touch with citizens for safety and trust». Il convegno è organizzato dalla Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con Forum europeo ed italiano per la sicurezza urbana. Tra i protagonisti del convegno c'è Nick Keane, ex ufficiale della Metropolitan Police di Londra e formatore del College of Policing, sull’uso dei social network da parte della polizia inglese. Per informazioni, contattare Samanta Arsani 3346416759 - samanta.arsani@regione.emilia-romagna.it Per iscriversi al convegno ed esprimere la propria eventuale preferenza per uno dei laboratori pomeridiani, è sufficiente seguire il link presente sul programma. Maggiori dettagli nelle pagine dedicate alla polizia locale

Il programma Azioni sul documento Stampa