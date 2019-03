Info Legalità: la settimana 2019 A Bologna dal 14 al 21 marzo, in varie sale regionali del Fiera District incontri e seminari per diffondere legalità e contrastare le infiltrazioni mafiose Tweet Tweet La Regione Emilia-Romagna organizza per il secondo anno consecutivo la “Settimana della legalità”. Questo appuntamento si svolge dal 14 al 21 marzo 2019 a Bologna - in varie sale regionali del Fiera District, a cominciare da via della Fiera 8 - con una serie di eventi finalizzati a promuovere e diffondere la cultura della legalità, il contrasto alle infiltrazioni mafiose e a sostenere l’adozione di buone pratiche in materia di cittadinanza attiva e responsabile. I molti eventi in agenda sono stati promossi dalla Regione Emilia-Romagna e dall'Assemblea legislativa, in collaborazione con l'Anci, l'UPi e pooi, a seconda, dell'evento in programma, con l'Associazione Cortocircuito e Progetto conCittadini, l’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna, l'Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna e la Fondazione dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna Intervengono esperti, giudici, giornalisti, dirigenti pubblici, avvocati, esponenti di associazioni. il programma

