Smart Rural, al via la call per gli “smart village” europei

Fino al 5 maggio è possibile partecipare alla call Smart Village in Europa, che selezionerà 12 comuni europei che puntano su innovazione e partecipazione locale per realizzare strategie e approcci smart. I comuni selezionati riceveranno assistenza tecnica per la realizzazione delle proprie strategie locali e parteciperanno ad azioni di scambio con altre realtà europee.