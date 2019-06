Corecom, Anci e Conciliaweb

Il 2 maggio scorso Corecom Emilia-Romagna ed ANCI Emilia-Romagna hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per diffondere sul territorio regionale le postazioni “Conciliaweb”, piattaforma informatica di AGCOM, in funzione dal 23 luglio 2018, finalizzata alla gestione totalmente informatica delle controversie fra cittadini ed operatori di TLC.

Con questo accordo viene proposto ai Comuni, o alle loro Unioni, di dotarsi di una postazione informatica nella quale i cittadini possano ricevere assistenza per l’inserimento delle proprie istanze e per lo svolgimento delle udienze di conciliazione. A fronte di tale disponibilità il Corecom riconosce ai Comuni o loro Unioni un importo annuale, a titolo di rimborso, per spese del personale adibito pro-tempore all’assistenza degli utenti.

Per illustrare in dettaglio i contenuti dell’Accordo e le modalità di adesione è convocato un incontro dedicato ai Sindaci dei Comuni dell’Emilia-Romagna il 3 luglio alle ore 11 (presso la SALA C, Terza Torre - viale della Fiera 8 a Bologna).

Le adesioni per realizzare una postazione Conciliaweb dovranno essere inviate al Corecom (corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it) dal 15 luglio al 31 agosto 2019.